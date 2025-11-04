Quasi un’ora di fila per attraversare l’ennesima interruzione per lavori lungo la strada statale Flaminia tra Spoleto e Terni. È il disagio che sono stati costretti a subire gli automobilisti nella giornata di domenica. Negli orari di punta, intorno alle 18, la fila in direzione Terni dal semaforo posto in prossimità della frazione di Strettura è arrivata quasi al valico della Somma. Il tutto per poche centinaia di metri percorribili a senso unico alternato a causa del cantiere per il rifacimento dell’asfalto. A regolare il traffico erano presenti, su entrambi i lati dell’interruzione, due ausiliari che per velocizzare il transito dei veicoli hanno sostituito il semaforo di nuova generazione con tanto di conto alla rovescia luminoso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Automobilisti in fila per un’ora. Domenica d’inferno sulla Flaminia