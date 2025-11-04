Autolinee serve più sicurezza | chiesto un presidio delle forze dell' ordine

Latinatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sicurezza presso la stazione delle autolinee nuove al centro dell’attenzione dell’amministrazione comunale di Latina, e in particolare nella commissione Pianificazione, con mandato alla sindaca, Matilde Celentano, di porre sul tavolo del Comitato per l’ordine e la sicurezza la richiesta di un. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Sicurezza autolinee, Prefetto " Serve un piano mirato" - La situazione stazione autolinee resta critica sul fronte del degrado e della sicurezza. ecodibergamo.it scrive

Autolinee più sicure, la situazione a due mesi dallo sgombero - Durerà poche settimane, qualcuno aveva commentato e paventato all'indomani dello sgombero alla stazione autolinee. Segnala ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Autolinee Serve Pi249 Sicurezza