Autobus sotto assedio a Como 32enne arrestato dopo aver seminato una scia di violenza

Arrestato a Como un 32enne salvadoregno per danneggiamento e violenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito autista e poliziotti.

