Auto vendite in ripresa Nella Bergamasca a settembre su del 5,6%

IL DATO. In crescita vetture ibride ed elettriche: «Mercato mosso da sconti e incentivi delle case madri». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Auto, vendite in ripresa. Nella Bergamasca a settembre su del 5,6%

Altri contenuti sullo stesso argomento

USA, Ford, Kia e Hyundai: ottobre mese horror per vendite di auto elettriche - facebook.com Vai su Facebook

Auto, vendite in ripresa. Nella Bergamasca a settembre su del 5,6% - In crescita nella Bergamasca vetture ibride ed elettriche: «Mercato mosso da sconti e incentivi delle case madri». Segnala ecodibergamo.it

Auto, vendite «fiacche» a luglio nella Bergamasca: «Si spera nei nuovi incentivi» - La misura è stata decisa in questi giorni con la rimodulazione del Piano dello scorso maggio e diventa ora operativa con l’adozione da parte del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ... Segnala ecodibergamo.it

Mercato dell'auto, vendite in crescita in Europa a luglio 2025. Stellantis e Tesla in calo - I consumatori confermano la preferenza per le vetture ibride che occupano oggi il 34,7% del mercato. Scrive tg24.sky.it