Auto prende fuoco lungo l' autostrada A1 | code tra Fidenza e Parma

Poco prima delle ore 19.30 di martedì 4 novembre un'auto ha preso fuoco mentre stava percorrendo l'autostrada A1, all'altezza del chilometro 86 in direzione Bologna. L'allarme è scattato da subito e sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco di Parma, partita dalla caserma di via. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

