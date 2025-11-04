Auto in fiamme sull' A16 | intervengono i Vigili del Fuoco

Intorno alle ore 13:00 di oggi, martedì 4 novembre, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli–Canosa, al km 38,450 in direzione Bari, per un incendio che ha coinvolto un’autovettura in transito. A bordo del veicolo si trovavano tre persone, provenienti da Napoli e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

