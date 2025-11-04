Auto in fiamme in autostrada | a bordo c' erano tre persone
Intorno alle ore 13 di oggi i vigli del fuoco sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli–Canosa, al km 38,450 in direzione Bari, per un incendio che ha coinvolto un’autovettura in transito.A bordo del veicolo si trovavano tre persone, provenienti da Napoli e dirette a Benevento, che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Auto in fiamme in via Bonicalza a Cassano Magnago, intervento dei vigili del fuoco. Nessun ferito. Vai su Facebook
Auto in fiamme in autostrada: a bordo c'erano tre persone - La squadra dei Vigili del Fuoco, giunta sul posto con un’APS (Autopompaserbatoio), ha provveduto all’estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area. Segnala napolitoday.it
Auto in fiamme sulla A16: paura ma nessun ferito - Intorno alle ore 13:00 di oggi, martedì 4 novembre, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli–Canosa, al km 38,450 in direzione Bari, per un incendio che ha coinvolto ... irpinianews.it scrive
Monteforte Irpino, auto in fiamme in A16: fumo e paura in autostrada - Intorno alle ore 13:00 di oggi, martedì 4 novembre, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli–Canosa, al km 38,450 territorio di Monteforte Irpino, in direzione Bari, ... Riporta msn.com