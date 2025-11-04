Auto in fiamme a Terranuova Bracciolini nessun ferito

Arezzo, 4 novembre 2025 – I vigili del fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti, ieri sera, a Terranuova Bracciolini ( Arezzo) per l'incendio di un'autovettura. Le fiamme sono state spente rapidamente e l'area è stata messa in sicurezza. Non si registrano persone coinvolte. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti di rito. Le cause del rogo sono in corso di verifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

