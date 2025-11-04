Auto in fiamme a Terranuova Bracciolini intervengono i vigili del fuoco

TERRANUOVA BRACCIOLINI – Auto in fiamme, intervengono i vigili del fuoco. Ieri sera (3 novembre) i pompieri del comando di Arezzo sono intervenuti nel Comune di Terranuova Bracciolini per l’incendio di un’autovettura. La squadra giunta sul posto ha provveduto tempestivamente a estinguere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area interessata, evitando il propagarsi del rogo. Sul luogo dell’intervento erano presenti anche i carabinieri, per gli adempimenti di loro competenza. Non si segnalano persone coinvolte. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it