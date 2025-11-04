Auto distrutta dalle fiamme Intervengono i vigili del fuoco

Una vettura è stata divorata dalle fiamme ieri sera, 3 novembre, nel comune di Terranuova Bracciolini. L'incendio è divampato per causa ancora da chiarire e ha completamente distrutto l'auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it