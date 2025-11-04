Auto distrutta dalle fiamme Intervengono i vigili del fuoco

Arezzonotizie.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vettura è stata divorata dalle fiamme ieri sera, 3 novembre, nel comune di Terranuova Bracciolini. L'incendio è divampato per causa ancora da chiarire e ha completamente distrutto l'auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

auto distrutta fiamme intervengonoAuto distrutta dalle fiamme, intervento dei vigili del fuoco a Terranuova Bracciolini - Nella serata di lunedì 3 novembre i vigili del fuoco sono intervenuti a Terranova Bracciolini per un incendio che ha distrutto un'auto. Si legge su corrierediarezzo.it

auto distrutta fiamme intervengonoTentata rapina a portavalori: cinque auto distrutte dalle fiamme - Il tratto tra Civitanova Marche e Loreto – Porto Recanati resta chiuso al traffico I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 18 sull’autostrada A14 per spegnere un incendio che ha interessato c ... Come scrive youtvrs.it

auto distrutta fiamme intervengonoIncendio nella notte, due auto distrutte dalle fiamme in strada - Due i mezzi avvolti e distrutti dalle fiamme poco dopo le tre e mezza di lunedì 27 ottobre ... Secondo milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Auto Distrutta Fiamme Intervengono