Auto data alle fiamme Dopo 4 mesi è ancora lì

Sono passati quattro mesi e molte segnalazioni, ma davanti ai campi del Viaccia Calcio, in via Valdingole, la carcassa di un’automobile bruciata è ancora lì. Abbandonata a pochi metri dagli spogliatoi e dal campo sussidiario, è diventata un simbolo di degrado che indigna dirigenti, genitori e atleti. A denunciare nuovamente la situazione di via Valdingole è Gianni Esposito, presidente della società: "Abbiamo 250 iscritti che frequentano l’impianto ogni giorno. Vedere quello scempio nel parcheggio vicino a noi è una vergogna. Lo abbiamo segnalato più volte alla polizia municipale, ma nessuno è mai intervenuto". 🔗 Leggi su Lanazione.it

