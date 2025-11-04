Auto blu per andare al gran premio o dal sarto | ex questore restituisce 6600 euro

Casertanews.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex questore di Caserta, Francesco Messina, restituisce 6600 euro per il presunto danno erariale provocato dall’utilizzo dell’auto blu per viaggi di piacere quando era prefetto di Padova. La restituzione arriva dalla decisione del gup di Padova Laura Alcaro prevista per il 14 novembre. 🔗 Leggi su Casertanews.it

