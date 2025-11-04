Auto blu per andare al gran premio o dal sarto | ex questore restituisce 6600 euro

L’ex questore di Caserta, Francesco Messina, restituisce 6600 euro per il presunto danno erariale provocato dall’utilizzo dell’auto blu per viaggi di piacere quando era prefetto di Padova. La restituzione arriva dalla decisione del gup di Padova Laura Alcaro prevista per il 14 novembre. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Altre letture consigliate

Lascia i tre figli chiusi in auto: scatta l’allarme Oristano, i vigili del fuoco sono intervenuti dopo la richiesta di aiuto di alcuni passanti: il padre era dovuto andare al Pronto soccorso d’ urgenza - facebook.com Vai su Facebook

L'ex prefetto in vacanza e al Gran Premio con l’auto blu, il pm chiede il processo per l'accusa di peculato - L'accusa contesta una quarantina di episodi per l'uso illegittimo di autisti e mezzi di servizio ... corrieredelveneto.corriere.it scrive

Francesco Messina, in ferie e al Gran premio con l'auto blu: i 40 viaggi sospetti dell'ex prefetto. La difesa: «Condotta integerrima, lo dimostreremo» - A metà agosto del 2023 Messina mentre era in ferie, circa un mese e mezzo dopo il suo insediamento avvenuto il 3 luglio, avrebbe fatto arrivare a Milano due autisti con l'auto di servizio per prendere ... Da ilgazzettino.it

Francesco Messina, in ferie e al Gran premio con l'auto blu: i 40 viaggi sospetti dell'ex prefetto. La difesa: «Condotta integerrima, lo dimostreremo» - Il pubblico ministero Benedetto Roberti ha chiuso le indagini e il prossimo 19 giugno Francesco Messina di 63 anni, affiancato dall’avvocato ... Da ilgazzettino.it