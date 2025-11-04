Autista ubriaco guida uno scuolabus pieno di studenti i passanti lo vedono sbandare e lanciano l' allarme | attimi di paura a bordo

Momenti di grande apprensione ieri pomeriggio, 3 novembre, a Sant?Ilario, Rovereto, quando un autista di Trentino Trasporti è stato fermato dai carabinieri mentre guidava uno. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Autista ubriaco guida uno scuolabus pieno di studenti, i passanti lo vedono sbandare e lanciano l'allarme: attimi di paura a bordo

