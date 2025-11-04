Autista ubriaco alla guida dello scuolabus a Rovereto | sospensione denuncia e indagine interna

Orizzontescuola.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un autista è stato fermato e denunciato dai carabinieri mentre guidava uno scuolabus in stato di ebbrezza a Sant’Ilario di Rovereto. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

autista ubriaco guida scuolabusAutista ubriaco guida uno scuolabus pieno di studenti, il mezzo sbanda pericolosamente e intervengono i carabinieri - Momenti di grande apprensione ieri pomeriggio, 3 novembre, a Sant’Ilario, Rovereto, quando un autista di Trentino Trasporti è stato fermato ... Segnala msn.com

autista ubriaco guida scuolabusRovereto, autista ubriaco alla guida dello scuolabus fermato dai carabinieri - Per l'uomo patente ritirata e Trentino Trasporti ha avviato un'indagine interna. Secondo rainews.it

autista ubriaco guida scuolabusAutista ubriaco guida uno scuolabus pieno di studenti, i passanti lo vedono sbandare e lanciano l'allarme: attimi di paura a bordo - Momenti di grande apprensione ieri pomeriggio, 3 novembre, a Sant’Ilario, Rovereto, quando un autista di Trentino Trasporti è stato fermato ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Autista Ubriaco Guida Scuolabus