Ausl la rivelazione di Pestelli FdI | Il direttore generale Carradori ha presentato domanda di pensionamento La Regione chiarisca la posizione
“Ho appreso che il direttore generale dell’Ausl Romagna, Tiziano Carradori, ha presentato domanda di pensionamento nel corso dell’estate 2025. Una circostanza che solleva non pochi interrogativi. Ho quindi depositato un’interrogazione per sapere se la Regione ritenga opportuna la sua permanenza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
