Aurora precipitò dal balcone e morì condannato l’ex a 17 anni Fu lui a spingerla giù

Diciassette anni di carcere. È questa la condanna per il ragazzo di 16 anni imputato per l’omicidio di Aurora Tila, la 13enne morta a Piacenza il 25 ottobre 2024 precipitando da un balcone al settimo piano dell’edificio in cui viveva con la madre e la sorella. Il processo si è svolto con rito abbreviato davanti al Tribunale per i minorenni di Bologna. Il pubblico ministero, Simone Purgato, aveva chiesto 20 anni per l’omicidio e 8 mesi per porto abusivo di cacciavite, mentre la difesa aveva chiesto l’assoluzione. La sentenza di un processo con rito abbreviato condizionato . Secondo la ricostruzione dell’accusa, il giovane avrebbe spinto Aurora — con la quale aveva avuto una relazione — colpendola alle mani con le ginocchia per farla cadere dopo che lei si era aggrappata alla ringhiera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aurora precipitò dal balcone e morì, condannato l’ex a 17 anni. “Fu lui a spingerla giù”

Approfondisci con queste news

Il Tribunale per i minorenni di Bologna ha condannato, con il rito abbreviato, alla pena di 17 anni, il 16enne accusato dell’omicidio pluriaggravato della sua ex ragazza, Aurora Tila, la 13enne morta a Piacenza il 25 ottobre del 2024, dopo essere precipitata da - facebook.com Vai su Facebook

Aurora Maniscalco, il giallo dell’hostess giù dal balcone a Vienna. «Aveva litigato con l’ex fidanzato» - Una ragazza precipita dal terzo piano di un moderno edificio in Universumstrasse, a Vienna. ilmessaggero.it scrive

Aurora Maniscalco, morta dopo essere precipitata dal balcone. La famiglia: “Non è un suicidio” - Una ragazza palermitana, Aurora Maniscalco, di 24 anni, è precipitata dal terzo piano di una palazzina a Vienna, intorno all’una della notte tra sabato e domenica: ricoverata, è morta, alle tre del ... Da laprovinciapavese.gelocal.it

Aurora morta a 13 anni dopo la caduta dal balcone, la verità dall'autopsia: «È stata probabilmente spinta». Il fidanzato e i testimoni: cosa non torna - L'autopsia ha confermato che le lesioni riportate da Aurora Tila sono incompatibili con un suicidio. Segnala leggo.it