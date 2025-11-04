Aumento delle accise sui carburanti | cresce la preoccupazione tra i gestori delle stazioni di servizio

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una misura che fa discutere. “L’aumento delle accise non fa bene a tutto il sistema”: così sintetizzano il loro malcontento i gestori delle stazioni di servizio, preoccupati per gli effetti della nuova misura introdotta nella legge di bilancio 2026. La norma prevede un incremento di 4,05 centesimi al litro sull’accisa del gasolio a partire dal 1° gennaio, mentre per la benzina si registra un lieve risparmio. L’obiettivo del Governo è equiparare i costi tra i due carburanti, fissando l’aliquota di accisa a 67,29 centesimi al litro (pari a 672,9 euro per mille litri). Tuttavia, questa decisione rischia di avere ripercussioni dirette sui consumatori e sul settore della distribuzione, già provato da margini sempre più ridotti e da un mercato dove prevale il self service rispetto al tradizionale servizio assistito. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Aumento delle accise sui carburanti: cresce la preoccupazione tra i gestori delle stazioni di servizio

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Non solo l'aumento delle accise previsto in Manovra per i prossimi 3 anni, ora anche l'Europa prepara un incremento extra large per le sigarette. Il rischio è di un aumento di 3 euro a pacchetto - facebook.com Vai su Facebook

Con la manovra 2026 scatta l’aumento delle accise sui carburanti: di quanto aumenterà il diesel da gennaio - Con la legge di Bilancio, dal 1 gennaio 2026 l'aliquota di accisa sulla benzina si abbasserà di 4,05 centesimi per litro, e contemporaneamente si alzerà ... Scrive fanpage.it

Accise, l’aumento allarma. Dal primo gennaio +4,05: "Autotrasporto in ginocchio" - La preoccupazione di Cna Fita e del suo presidente, Giorgio Poltronieri "Il gasolio per la categoria è come il gas o l’energia elettrica per le aziende. Da msn.com

Accise su tabacchi e carburante aumentano: cosa cambia nel 2026 - Dal 1° gennaio 2026, le accise su benzina e gasolio si uniformeranno, con un aumento di 4,05 centesimi per il gasolio e una riduzione equivalente per la benzina. Segnala italiaoggi.it