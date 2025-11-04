Aumenti docenti 2025 ecco le cifre | da 47 a 84 euro

Quali saranno gli aumenti reali degli stipendi che i docenti riceveranno in busta paga grazie al rinnovo del Ccnl 2022-2024? Nell’Atto di indirizzo del comparto Istruzione e Ricerca, settore Scuola, sono riportati gli incrementi lordi mensili che variano da un minimo di 115,59 euro a un massimo di 193,31 euro. Tra i due valori figurano tutta una serie di incrementi retributivi intermedi che dipendono dall’ordine e dal grado della scuola dove si insegni e dal numero di anni di servizio, ovvero dall’anzianità. Cifre aumenti docenti 2025, come si calcolano?. Entrata della Scuola Eleonora Duse (Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Aumenti docenti 2025, ecco le cifre: da 47 a 84 euro

Approfondisci con queste news

Rinnovo CCNL Scuola: ecco gli aumenti reali in busta paga per docenti e ATA (TABELLE ARAN) Vai su Facebook

Aumenti anche per i compensi accessori degli stipendi di docenti, ATA e DSGA: dalla CIA all’indennità di direzione. Tutte le cifre sul tavolo delle trattative - X Vai su X

Stipendio insegnanti, il nuovo aumento ci sarà veramente? Ecco le cifre reali - 2024 e nuovi aumenti fino a 142 euro nel triennio 2025- Si legge su trend-online.com

Stipendi, “per il triennio 2025/27 previsti aumenti di 142 euro per i docenti e 104 per il personale ATA” - Nel corso dell’incontro di oggi all’Aran, dedicato al comparto Università, Ricerca e Afam, e finalizzato alla prosecuzione della trattativa ... Secondo orizzontescuola.it

Rinnovo contratto scuola, incontro decisivo il 5 novembre: aumenti per docenti e Ata, ma quando arriveranno? - Domani, 5 novembre, si terrà all’Aran un incontro, tra amministrazione e sindacati, sicuramente decisivo relativo al rinnovo del contratto scuola 2022- Riporta tecnicadellascuola.it