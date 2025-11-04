Auguri Spillo Sonnino festeggia i 70 anni del suo campione del mondo

Spillo” compie i suoi primi 70 anni il prossimo 28 novembre. E come festeggiarli al meglio se non nel suo paese natale, Sonnino, dove già nel 2022 aveva portato la storia del calcio italiano celebrando i 40 anni della vittoria del Mondiale di Spagna.E saranno tanti gli degli azzurri di Bearzot. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

