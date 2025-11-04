Audizioni Manovra in Aula i sindacati

10.21 In audizione sulla Legge di Bilancio nelle Commissioni riunite Bilancio di Senato e Camera, la Cgil ha fatto notare che "pagano i dipendenti e i pensionati per altri condoni". E paga anche la sanità, dice. Vanno "presi i soldi dalle grandi ricchezze e dall'evasione e fermato il riarmo", chiede la Cgil. Al giudizio negativo sulla rottamazione si aggiunge anche la Cisl che apprezza la riduzione delle imposte sui lavoratori. Bene la detassazione sui rinnovi contrattuali, resta "forte criticità su fisco e previdenza", dice la Uil. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it