Audizione Ranucci in Commissione antimafia alla Camera Immagini – Il video

Open.online | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2025 A Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, svolge l'audizione di Sigfrido Ranucci. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Altre letture consigliate

audizione ranucci commissione antimafiaRanucci in Commissione Antimafia, la presidente: siamo al suo fianco - Audizione del giornalista Sigfrido Ranucci a Palazzo San Macuto, in Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche ... Segnala libero.it

audizione ranucci commissione antimafiaAudizione Ranucci in Commissione antimafia alla Camera. Immagini - A Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, svolge l'audizione di Sigfrido Ranucci. Secondo ilgiornale.it

audizione ranucci commissione antimafiaRanucci all'Antimafia: alla domanda su Fazzolari chiede di rispondere in seduta segreta - Si è svolta questa mattina in commissione antimafia alla Camera l'audizione del giornalista Sigfrido Ranucci, obbiettivo dell'attentato dinamitardo avvenuto davanti alla sua abitazione lo scorso 16 ot ... Scrive repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Audizione Ranucci Commissione Antimafia