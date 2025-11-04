Attraversa sulle strisce pedonali | ragazzo investito da un' auto

Attimi di grande paura nel pomeriggio di lunedì 3 novembre a Vestone per un giovane di 22 anni investito da un’auto mentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto intorno alle 17.30, in una zona piuttosto trafficata del centro abitato, proprio mentre molte persone si stavano muovendo per. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

