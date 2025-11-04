Attività e visite didattiche per bambini e famiglie con Cicero in Rome

Attività e Visite Didattiche tra Arte, Storia e Archeologia per Famiglie con Bambini da 2 a 11 anni (divisi in categorie 5-11, 2-4) di Sabato 8 e Domenica 9 Novembre 2025 a Roma con Cicero in Rome + Speciali Colosseo e Museo Archeologico Nazionale di Napoli:Per dettagli e prenotazioni vai al sito. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Altre letture consigliate

Ottobre in Puglia: tra foglie che cadono e affari che decollano! Gli agenti immobiliari sono in piena attività: visite guidate, nuovi immobili in vetrina e tante opportunità per chi sogna una casa tra mare e borghi storici. Il mercato turistico continua a sorprender - facebook.com Vai su Facebook

Attività e visite didattiche per bambini con Cicero in Rome - Attività e Visite Didattiche tra Arte, Storia e Archeologia per Famiglie con Bambini da 2 a 11 anni (divisi in categorie 5- Scrive romatoday.it

Attività e visite didattiche per bambini con Cicero in Rome - Attività e Visite Didattiche tra Arte, Storia e Archeologia per Famiglie con Bambini da 2 a 11 anni (divisi in categorie 5- Si legge su romatoday.it

"LUCCA: Visite e Laboratori per Bambini al Museo Cresci per F@Mu 2023" - Il Museo Paolo Cresci partecipa a "Fa@Mu 2023", la giornata nazionale delle famiglie al museo, con visite guidate, laboratori didattici, audio guide e video in LIS. Scrive lanazione.it