Nei giorni dedicati al ricordo dei defunti i vandali hanno messo a soqquadro il cimitero di Orio Litta. Si dà quindi la caccia agli ignoti che, nella notte tra sabato 1 e domenica 2 novembre, hanno forzato il cancello del cimitero comunale, danneggiandolo, e una volta all’interno hanno compiuto atti di vandalismo. "L’episodio, che ha suscitato sdegno e amarezza in paese, rappresenta un grave oltraggio a un luogo di silenzio, raccoglimento e memoria collettiva. Il danno materiale, che dovrà ora essere riparato, peserà sulle casse comunali – ha ribadito l’amministrazione comunale del sindaco Alessandro Ciusani, affidando lo sfogo anche ai social istituzionali dell’ente –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Atti vandalici nel camposanto: "Una ferita per tutta la comunità"