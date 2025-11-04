Attenzione imbecilli vaganti | il curioso cartello in una strada di Roma
“Attenzione, imbecilli vaganti”. Il cartello è comparso in via Costantino a San Paolo, sorprendendo chi si trova a passare lungo la strada. Il testo è accompagnato dall’immagine di due figure, un ragazzo e una ragazza, curvi davanti allo schermo del cellulare.Il cartello “Imbecilli vaganti in via. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
In un'epoca in cui l'attenzione verso la sostenibilità e la biodiversità diventa sempre più cruciale, l'architetto sardo Jacopo Ducato Ruggeri emerge come una figura di spicco nel panorama internazionale del paesaggio - facebook.com Vai su Facebook
"Attenzione imbecilli vaganti": il curioso cartello in una strada di Roma - Il messaggio è comparso in via Costantino per iniziativa di un negoziante della zona: "In strada incontro troppe persone ipnotizzate dal cellulare" ... Da romatoday.it
Il cartello della Garbatella: “Attenzione agli imbecilli” - Già in passato abbiamo riferito delle goliardate allestite in via Costantino da Antonello Picconi, titolare di un negozio di fotografia che ... Riporta ilmessaggero.it