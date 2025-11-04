Attenzione imbecilli vaganti | il curioso cartello in una strada di Roma

Romatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attenzione, imbecilli vaganti”. Il cartello è comparso in via Costantino a San Paolo, sorprendendo chi si trova a passare lungo la strada. Il testo è accompagnato dall’immagine di due figure, un ragazzo e una ragazza, curvi davanti allo schermo del cellulare.Il cartello “Imbecilli vaganti in via. 🔗 Leggi su Romatoday.it

