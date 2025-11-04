Attentato ai gasdotti Nord Stream Kuznietsov inizia lo sciopero della fame in carcere
L'avvocato Nicola Canestrini, difensore di Serhii Kuznietsov, 49enne ex militare ucraino accusato di sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022, arrestato su mandato europeo emesso dalla Germania lo scorso agosto in provincia di Rimini, ha segnalato alle autorità lo sciopero della fame. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Nord Stream, Kuznietsov in sciopero della fame in carcere - L'avvocato Nicola Canestrini, difensore di Serhii Kuznietsov, 49enne ex militare ucraino accusato di sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022, arrestato su mandato europeo emesso dalla Germania lo ...
Nord Stream, sciopero della fame per Serhii Kuznietsov: «Protesta contro le condizioni della sua detenzione, a partire dalla dieta» - L'ex capitano dell'esercito ucraino arrestato con l'accusa di ver sabotato i gasdotti del Nord Stream nel settembre del 2022 ha sempre respinto ogni accusa ...
Ucraino arrestato per attentato al Nord Stream: sì dei giudici di Bologna all'estradizione in Germania - Bologna, 16 settembre 2025 – La Corte d'Appello di Bologna ha disposto la consegna alla Suprema Corte Federale di Cassazione tedesca di Serhii Kuznietsov, 49 anni, ex capitano dell'esercito ucraino ...