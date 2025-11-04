Attentato ai gasdotti Nord Stream Kuznietsov inizia lo sciopero della fame in carcere
L'avvocato Nicola Canestrini, difensore di Serhii Kuznietsov, 49enne ex militare ucraino accusato di sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022, arrestato su mandato europeo emesso dalla Germania lo scorso agosto in provincia di Rimini, ha segnalato alle autorità lo sciopero della fame. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
