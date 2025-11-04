ATP Metz 2025 Passaro cede alla distanza con Blockx ed esce al primo turno
Nell’incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 250 di Metz Francesco Passaro, numero 129 del ranking Atp, cede alla distanza contro Alexander Blockx, che s’impone 3-6 6-3 6-4 in un’ora e cinquantasei minuti, ed esce al primo turno. Negli ottavi di finale il belga affronterà il qualificato francese Clement Tabur. L’italiano conclude con il servizio vincente l’autorevole turno di battuta dell’1-0, il belga replica a 30 per l’1-1. Il giocatore umbro salva la palla dell’1-2 nel terzo gioco, non sfrutta quella del 3-1 nel quarto e, alla seconda possibilità, opera il break del 4-2 con l’accelerazione di diritto. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
?GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI 4-11 METZ Ore13:30 Passaro vs Blockx Ore 18:00 derby Cobolli vs Sonego WTA FINALS Ore 15:00 Paolini vs Gauff ATENE Ore 17:00 Darderi vs Tirante HELSINKI (finlandia) Ore 12:00 Nardi vs Butvil Vai su Facebook
ATP 250 Atene e Metz: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Francesco Passaro supera le qualificazioni a Metz - X Vai su X
ATP Metz 2025, Passaro cede alla distanza con Blockx ed esce al primo turno - Nell'incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 250 di Metz Francesco Passaro, numero 129 del ranking Atp, cede alla distanza contro Alexander ... Lo riporta oasport.it
Atp Metz, i risultati degli italiani: Passaro eliminato al 1° turno da Blockx - Francesco Passaro eliminato al debutto a Metz: l'azzurro viene rimontato dal belga Alexander Blockx in tre set. Come scrive sport.sky.it
ATP Metz 2025: Francesco Passaro supera le qualificazioni nella Mosella - Non serve neppure un'ora (58 minuti per l'esattezza) perché Francesco Passaro vada a prendersi la qualificazione per il tabellone principale del torneo ... oasport.it scrive