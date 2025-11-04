Atp Metz 2025 oggi il derby Cobolli-Sonego | orari e dove vedere la partita

Lapresse.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Derby azzurro oggi tra Flavio Cobolli (n°22) e Lorenzo Sonego (n°42). Il 23enne di Roma e il 30enne di Torino si sfidano agli ottavi di finale dell’ Atp Metz 2025. Il loro ingresso in campo è previsto non prima delle ore 18. Il classe 2002 arriva a questo appuntamento dopo aver usufruito di un bye in qualità di testa di serie n°4. Sonego, invece, ha dovuto sconfiggere il britannico Jan Choinski (n°126) in rimonta con il punteggio di 4-6 6-4 6-4. Ciao @cobollifla???? pic.twitter.comJeSu0ik53E — Moselle Open (@MoselleOpen) November 3, 2025 Gli altri italiani all’Atp Metz 2025. Nel tabellone del torneo 250 francese ci sono altri due italiani: Francesco Passaro e Matteo Berrettini. 🔗 Leggi su Lapresse.it

atp metz 2025 oggi il derby cobolli sonego orari e dove vedere la partita

© Lapresse.it - Atp Metz 2025, oggi il derby Cobolli-Sonego: orari e dove vedere la partita

News recenti che potrebbero piacerti

atp metz 2025 oggiAtp Metz 2025, oggi il derby Cobolli-Sonego: orari e dove vedere la partita - Il 23enne di Roma e il 30enne di Torino si sfidano agli ottavi di finale dell'Atp Metz ... lapresse.it scrive

atp metz 2025 oggiDove vedere in tv Cobolli-Sonego oggi, ATP Metz 2025: orario, programma, streaming - Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego si affronteranno agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Metz, dando vita a quello che si preannuncia un avvincente e ... Da oasport.it

atp metz 2025 oggiChi affronterà Matteo Berrettini al prossimo turno a Metz. Tabellone interessante, ma non mancano le insidie - Matteo Berrettini ha esordito in maniera brillante al torneo ATP 250 di Metz, sconfiggendo il francese Quentin Halys con il punteggio di 6- Riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Atp Metz 2025 Oggi