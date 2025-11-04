Atp l' arrivo di Jannik Sinner all' hotel Principi di Piemonte | Si è rilassato guidando da solo da Montecarlo a Torino

Torinotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In pochi si aspettavano che sarebbe arrivato a Torino così presto. Jannik Sinner, fresco di ritorno al primo posto del ranking mondiale del tennis, è in città da ieri sera, 3 novembre 2025. Il Corriere della Sera lo ha immortalato mentre entra nel lussuoso hotel Principi di Piemonte, in via. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

