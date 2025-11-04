Atp Finals Torino montepremi da capogiro | quanto guadagnano i giocatori
Un assegno da primato per il più forte tra i più forti. Dal 9 al 16 novembre, Torino ospiterà le Nitto Atp Finals, torneo che incoronerà i nuovi maestri del tennis nella stagione 2025. In campo, solamente gli otto migliori singolaristi e le otto coppie nel doppio che hanno vinto di più nel corso dell’anno. La nuova edizione si appresta a registrare un nuovo record grazie a un montepremi complessivo da 15,5 milioni di dollari. Per la prima volta nella storia della competizione, il campione nel singolare potrà staccare un assegno da oltre 5 milioni: nel 2024, per il suo trionfo da imbattuto, Jannik Sinner incassò 4,8 milioni. 🔗 Leggi su Lettera43.it
