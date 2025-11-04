Atp Finals le guerre di potere Torino-Milano e l’intromissione del governo
Il 9 novembre iniziano le Atp Finals di tennis a Torino, con i migliori otto giocatori – tra cui ovviamente Jannik Sinner, appena tornato numero uno del ranking mondiale (anche se durerà poco ), e Carlos Alcaraz – a contendersi il titolo di Maestro 2025 oltre a un montepremi complessivo di 15,5 milioni di dollari, di cui 5,071 milioni per il vincitore in caso di ruolino di marcia senza sconfitte, l’assegno più ricco di sempre nella storia dell’evento. L’arrivo della coppa a Torino (foto Ansa). Un torneo, quello delle Atp Finals, che rappresenta un appuntamento di eccellenza per il territorio italiano, con ricadute per oltre 500 milioni di euro di indotto all’anno, oltre 185 mila spettatori live per un incasso da biglietteria che è stimato in 34 milioni di euro quest’anno, rispetto ai 28,6 milioni del 2024. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche questi approfondimenti
Gaudenzi: "Finals? L'Italia rischia la revoca. Le guerre di potere sono dannose". L'allarme lanciato dal presidente Atp sul futuro del torneo dei Maestri tennisworlditalia.com/tennis/news/In… #IntervisteTennis #indianwells #atpfinals - X Vai su X
Tennis, prima sconfitta per Sara Errani e Jasmine Paolini alle WTA Finals di doppio in corso a Riad. Le azzurre hanno ceduto per 6-3, 6-4,contro la taipanese Su-Wei Hisieh e la lettone Jelena Ostapenko. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Atp Finals, le guerre di potere Torino-Milano e l’intromissione del governo - Mentre il governo garantisce un contributo di 19,5 milioni all’anno. Riporta msn.com
Gaudenzi: "Finals? L'Italia rischia la revoca. Le guerre di potere sono dannose" - Da cinque anni Torino ospita le Nitto Atp Finals, uno degli eventi più prestigiosi e affascinanti che unisce i migliori tennisti del circuito per accaparrarsi il titolo di Maestro. Si legge su msn.com
Finals Torino a rischio, la minaccia di Gaudenzi: Binaghi nella morsa di ATP e governo, caso politico dietro i successi di Sinner - Le ATP Finals a Torino sono a rischio, Gaudenzi minaccia l'Italia: Binaghi nella morsa, il caso politico dietro i successi di Sinner ... Da sport.virgilio.it