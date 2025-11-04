Atp Finals giovedì il sorteggio Ecco perché Sinner non sarà testa di serie n1
Jannik, già arrivato a Torino dove ha già fatto una visita di cortesia all'Istituto Candiolo, potrà capitare nel gruppo A o nel B insieme a: uno tra Zverev e Djokovic; uno tra Fritz e Shelton; uno tra de Minaur, Auger-Aliassime e Musetti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
