Atp Finals giovedì il sorteggio Ecco perché Sinner non sarà testa di serie n1

Jannik, già arrivato a Torino dove ha già fatto una visita di cortesia all'Istituto Candiolo, potrà capitare nel gruppo A o nel B insieme a: uno tra Zverev e Djokovic; uno tra Fritz e Shelton; uno tra de Minaur, Auger-Aliassime e Musetti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Atp Finals, giovedì il sorteggio. Ecco perché Sinner non sarà testa di serie n.1

