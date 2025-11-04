Atp Finals Binaghi | Djokovic ci sarà Nessun ‘aiutino’ del serbo a Musetti

(Adnkronos) – Novak Djokovic non diserterà le Atp Finals 2025, in programma a Torino la prossima settimana. La presenza del serbo, confermata dal presidente della Fitp Angelo Binaghi, ‘costringe’ Lorenzo Musetti a vincere il torneo Atp di Atene al via oggi. Il successo in Grecia consentirebbe al toscano di superare il canadese Felix Auger-Aliassime e acciuffare l’ottavo e ultimo posto utile per la qualificazione alle Finals. “Le Atp Finals di quest’anno saranno decisive per decidere chi sarà il numero uno del mondo a fine anno”, dice Binaghi facendo riferimento al duello tra Jannik Sinner, tornato sul trono col trionfo a Parigi-Bercy, e lo spagnolo Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Seriea24.it