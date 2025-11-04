Atletico Ascoli con l’UniPomezia è mancato solo il gol

Un’occasione persa. Si può riassumere così il pareggio a reti bianche dell’ Atletico Ascoli contro l’ UniPomezia. La frenata della capolista Ostiamare contro il Teramo infatti poteva essere sfruttata meglio, ma non si può certo dire che i bianconeri del Patron Graziano Giordani non ci abbiano provato. Tante le azioni da rete costruite e tante le conclusioni verso la porta non trasformate. "E’ mancato solo il gol – ha confermato nel dopogara mister Simone Seccardini – perché per il resto ho visto tanta applicazione e buone trame". D’accordo con l’allenatore anche il difensore Andrea Feltrin che ha operato diversi cross dalla fascia sinistra senza mai ‘pescare’ la testa di qualche compagno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

