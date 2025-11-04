Atletica selezionate le specialità per il Golden Gala 2026 | occasione per Furlani Battocletti e tanti big italiani
Sono state definite le specialità che animeranno il Golden Gala 2026, la tappa della Diamond League che si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma nella serata di giovedì 4 giugno. Il meeting italiano, che fa parte del massimo circuito internazionale itinerante di atletica, rappresenterà un importante evento di lancio verso i grandi appuntamenti della stagione, che proporrà gli Europei a Birmingham nel mese di agosto e la neonata Ultimate Championship a settembre. Nella Capitale ci sarà spazio per quattordici discipline, equamente distribuite tra maschile e femminile: gli uomini si cimenteranno su 100 metri, 110 ostacoli, salto in alto, salto in lungo, salto triplo, getto del peso, tiro del giavellotto; le donne si metteranno alla prova tra 200 metri, 400 metri, 1500 metri, 5000 metri, 100 ostacoli, 400 ostacoli, salto con l’asta. 🔗 Leggi su Oasport.it
