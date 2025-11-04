Sono state definite le specialità che animeranno il Golden Gala 2026, la tappa della Diamond League che si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma nella serata di giovedì 4 giugno. Il meeting italiano, che fa parte del massimo circuito internazionale itinerante di atletica, rappresenterà un importante evento di lancio verso i grandi appuntamenti della stagione, che proporrà gli Europei a Birmingham nel mese di agosto e la neonata Ultimate Championship a settembre. Nella Capitale ci sarà spazio per quattordici discipline, equamente distribuite tra maschile e femminile: gli uomini si cimenteranno su 100 metri, 110 ostacoli, salto in alto, salto in lungo, salto triplo, getto del peso, tiro del giavellotto; le donne si metteranno alla prova tra 200 metri, 400 metri, 1500 metri, 5000 metri, 100 ostacoli, 400 ostacoli, salto con l’asta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Atletica, selezionate le specialità per il Golden Gala 2026: occasione per Furlani, Battocletti e tanti big italiani