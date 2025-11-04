Atletica La coach bertelloni esalta le qualità del suo allievo | Nonostante l’infortunio si sta migliorando in tutte le gare Momento fantastico per Luca Pasquini in evidenza ai campionati italiani Csi

Luca Pasquini in luce ai nazionali Csi di corsa su strada. Il portacolori dei Runnerini Doc Afaph, al primo anno nella catehoria Ragazzo, classe 2013, conquista un prezioso 14° posto su un lotto di 55 rivali nella sfida tricolore svoltasi nei giorni scorsi Lonigo. Polivalente e motivato si cimenta da alcuni anni nelle sfide Fidal, Csi, Uisp e Corrilunigiana dimostrando una crescita costante. Sotto la guida della coach Vittoria Bertelloni miete successi ed eccellenti prestazioni su tutti i fronti. Reduce dal Trofeo delle province e da varie competizioni ha inanellato questo importante riscontro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Momento fantastico per Luca Pasquini in evidenza ai campionati italiani Csi

