Atleti tecnici e squadre | ecco i vincitori del ’Giuseppe Giuseppini’

Numerosi sono i vincitori del premio Panathlon Club ’Giuseppe Giuseppini’, tutti con curriculum di rilievo. Ecco di chi si tratta: Gabriele Favaretto (scherma olimpica) atleta e maestro, istruttore nazionale, con bronzo e argento ai campionati italiani; la squadra San Marco (pallavolo) maggiore realtà sportiva del volley nel territorio carrarese con 148 tesserati; Lara Pelliccia (nuoto pinnato) oro mondiale 1000 metri junior in acque libere e podi nei 3000 e nei 150 metri; Matteo Viaggi (tennis) podi e primi posti nei tornei giovanili; Francesco Lazzarotti (atletica) argento nazionale sui 1000 metri in pista Csi; Ryan Del Sarto (flag football) bronzo agli europei; Cristian Gabrielli (arco) due ori e un argento ai regionali, campione italiano e oro a squadre agli europei; Filippo Paolini, Luca Tedeschi e Diego Campanile (tiro a segno) rispettivamente podi e titoli giovanili nella pistola, allenatori e consiglieri gli altri due; Giulia Caramatti e Aurora Nari (pattinaggio) primi posti e podi nei campionati regionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Approfondisci con queste news

Il Presidente, la Dirigenza, i Tecnici e gli Atleti della A.S.D. PIZZOLI si stringono in un grande abbraccio alla famiglia del nostro giocatore Lorenzo Carosone per la perdita della cara nonna Mimma. Alla Famiglia le più sentite condoglianze. - facebook.com Vai su Facebook

Atletica: tornati in Italia azzurri vincitori Europeo a squadre - E' rientrata in Italia questa sera, con un volo di linea da Madrid, una parte della delegazione di atleti della Fidal, dopo il successo nel campionato europeo per nazioni svoltosi in Spagna. Come scrive ansa.it

SMOE Run 2025: ecco i vincitori della 5 km e della 10 km - L’ottimo livello tecnico degli atleti ha acceso l’entusiasmo dei presenti al San Marino Outlet di Falciano (Repubblica di San Marino), i cui viali e piazze, domenica 19 ottobre, hanno ospitato partenz ... Scrive newsrimini.it

Gli atleti di Special Olympics scendono in campo per i Play the Games 2025. Ministro Locatelli:«Lavoro di squadra valorizza i talenti» - «Nuoto sin da bambina: con Special Olympics ho vinto due medaglie e ho imparato che è bello essere autonomi. Come scrive ilmessaggero.it