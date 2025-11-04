Atalanta contro il Marsiglia è vietato sbagliare | Juric studia delle modifiche per uscire dal momento difficile e blindare la sua panchina
Atalanta, sfida al Marsiglia: Juric studia le mosse per il Velodrome. Il tecnico croato non può assolutamente permettersi errori. L’Atalanta si prepara alla sfida di domani, mercoledì 5 novembre, contro l’Olympique Marsiglia al Velodrome, con calcio d’inizio alle ore 21. Un appuntamento cruciale per la squadra di Ivan Juric, che vuole dare continuità ai buoni . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Atalanta, #Juric a rischio esonero: decisive le gare con Marsiglia e Sassuolo - X Vai su X
Atalanta, fiducia a tempo per Juric. In caso di esonero, possibile ritorno su Palladino e Thiago Motta (Pedullà) Il giornalista: "Juric gode della fiducia del club, ma non è più incondizionata. La trasferta Champions a Marsiglia e l’impegno col Sassuolo indirizzera - facebook.com Vai su Facebook
Olympique Marsiglia-Atalanta, i numeri: puntare su CDK! - Atalanta e grazie alle statistiche Opta e quelle realizzate dall'Uefa analizziamo qualche numero ... calcioatalanta.it scrive
Marsiglia-Atalanta, i precedenti: il piacevole ricordo delle semifinali - Atalanta, partita valida per la quarta giornata della fase a girone di Champions ... Da calcioatalanta.it