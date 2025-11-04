Aston Villa-Maccabi Tel Aviv Europa League 06-11-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Comoda vittoria interna per i villans

Quarto turno della fase a girone di Europa League con l’Aston Villa di Emery che affrontano in casa gli israeliani del Maccabi Tel Aviv. Una gara che si apre tra le polemiche per il divieto fatto ai tifosi israeliani di recarsi al Villa Park, che ha scatenato un putiferio da un mese a questa parte. I villans dal canto loro provano a mettersi alle spalle . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Aston Villa-Maccabi Tel Aviv (Europa League, 06-11-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Comoda vittoria interna per i villans

Birminghan è già sotto assedio e ci resterà fin dopo la partita di giovedì sera tra Aston Villa e Maccabi Tel Aviv per l'Europa League. Quasi mille agenti schierati, droni, cani poliziotto e guardie a cavallo hanno invaso la città sul cui cielo è prevista anche una no

Per Aston Villa-Maccabi Tel Aviv allerta senza precedenti: no-fly zone per scongiurare incidenti - Birminghan è già sotto assedio e ci resterà fin dopo la partita di giovedì sera tra Aston Villa e Maccabi Tel Aviv per l'Europa League ... Secondo fanpage.it

Birmingham in stato d’assedio per Aston Villa-Maccabi, anche se i tifosi israeliani non ci saranno (Times) - Il settore ospiti resterà vuoto, negati 500 biglietti al consiglio dei deputati degli ebrei britann ... Si legge su ilnapolista.it

Maccabi Tel Aviv will be without fans for their match against Aston Villa - ROME (ITALPRESS) – The club has finally made the decision that puts an end to a matter that has been dragging on for days. Si legge su italpress.com