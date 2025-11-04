Aste cinture e ombrelli | due ultras bresciani arrestati per gli scontri a Trieste
Le immagini parlano chiaro. Due tifosi bresciani, volti travisati e bandiere in pugno, in mezzo al caos esploso il 2 novembre scorso davanti allo stadio “Nereo Rocco” di Trieste. Erano i minuti infuocati che hanno preceduto il match tra Triestina e Union Brescia, trasformando il prepartita in. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Disordini prima della partita contro la Triestina, i filmati inchiodano due ultras dell'Union Brescia: arrestati - Operazione della Digos della città in collaborazione con quella giuliana: i tifosi hanno colpito i rivali con l'asta di una bandiera, un ombrello e una cintura ... Come scrive brescia.corriere.it