Aste cinture e ombrelli | due ultras bresciani arrestati per gli scontri a Trieste

Bresciatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le immagini parlano chiaro. Due tifosi bresciani, volti travisati e bandiere in pugno, in mezzo al caos esploso il 2 novembre scorso davanti allo stadio “Nereo Rocco” di Trieste. Erano i minuti infuocati che hanno preceduto il match tra Triestina e Union Brescia, trasformando il prepartita in. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

