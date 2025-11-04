Assoturismo Confesercenti Umbria | il futuro del turismo è esperienziale slow e connesso

Perugiatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il turismo buono è quello che entra in contatto con l'anima di un territorio, con i suoi sapori e saperi, con gli artigiani e i produttori. È un viaggio alla ricerca della bellezza autentica e della suggestione. Per Roberto Quatraccioni, responsabile di Assoturismo Confesercenti Umbria, questa è. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

