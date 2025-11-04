Assistenti per i disabili a scuola non ancora coperti tutti i posti | nuovo avviso del Comune

Il Comune non è riuscito a coprire per intero i 2.340 alunni disabili che necessitano di assistenza. E per questo motivo ha pubblicato un avviso straordinario per l'aggiornamento dell'elenco graduato triennale di profilo A, ovvero gli operatori specializzati. Disabili gravi senza assistenza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

