Assistente sociale | avvicendamento e servizio potenziato a Maiolati Spontini

Maiolati spontini (Ancona), 4 novembre 2025 - Avvicendamento nel ruolo di assistente sociale del Comune, con l'arrivo della dottoressa Deborah De Angelis, che prende il posto della dottoressa Federica Pagnotta, e potenziamento del servizio, con un ampliamento dell'orario di ricevimento. A partire dal mese di novembre l'attuale assistente sociale conclude il proprio incarico e le è subentrata De Angelis, che proseguirà l'attività assicurando continuità al servizio. Il passaggio di consegne è stato pianificato e gestito da ASP Ambito 9, ente affidatario del servizio sociale per conto del Comune. «L'Amministrazione comunale – spiega l'assessore ai Servizi sociali Roberta Romagnoli – riconosce il valore strategico dei servizi di protezione sociale e, in particolare, il ruolo fondamentale dell'assistente sociale nel supportare le diverse fasce della popolazione: minori, anziani, persone con disabilità e cittadini in situazioni di fragilità.

