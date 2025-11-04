Assist e perle il gioco sboccia sulle fasce Da Miranda a Holm da Orso a Cambiaghi Corsie ad alta velocità

Orsolini che segna a raffica, Holm che si scopre assist-man, Cambiaghi che ha moltiplicato il fatturato di gol e passaggi decisivi, Miranda che ha rotto il ghiaccio. Mettendo insieme le tessere del mosaico si arriva a una verità che è sotto gli occhi di tutti: uno dei segreti di questo Bologna è la forza dirompente delle corsie esterne. A volte ci si dimentica che Orsolini non è un vero uomo d’area bensì un’ala riadattata ad attaccante. Ebbene, tra campionato e Europa League il 5+1 di Orso fa un totale di 6 reti già messe a referto. Sulla corsia opposta chi ha visto crescere in modo vertiginoso il proprio rendimento è Cambiaghi, che ogni volta che mette piede in campo, anche con minutaggi ridotti, lascia il segno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

