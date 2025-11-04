Assist e perle il gioco sboccia sulle fasce Da Miranda a Holm da Orso a Cambiaghi Corsie ad alta velocità
Orsolini che segna a raffica, Holm che si scopre assist-man, Cambiaghi che ha moltiplicato il fatturato di gol e passaggi decisivi, Miranda che ha rotto il ghiaccio. Mettendo insieme le tessere del mosaico si arriva a una verità che è sotto gli occhi di tutti: uno dei segreti di questo Bologna è la forza dirompente delle corsie esterne. A volte ci si dimentica che Orsolini non è un vero uomo d’area bensì un’ala riadattata ad attaccante. Ebbene, tra campionato e Europa League il 5+1 di Orso fa un totale di 6 reti già messe a referto. Sulla corsia opposta chi ha visto crescere in modo vertiginoso il proprio rendimento è Cambiaghi, che ogni volta che mette piede in campo, anche con minutaggi ridotti, lascia il segno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Vinicius non ha segnato né fatto assist ma in qualche modo ha deciso di far parlare comunque di sé, non solo per la buonissima partita disputata Xabi Alonso lo richiama in panchina a circa 20 minuti dal termine e la sua reazione è questa: - "Io? Perché io?" - facebook.com Vai su Facebook