Sull’ipotesi di “prestito di riparazione” all’Ucraina con gli asset russi, la posizione della Bce “è sempre stata chiara”: spetta a Commissione Ue e Consiglio “decidere su tali questioni”. Ma per la Bce, ha spiegato la presidente Christine Lagarde, “qualunque opzione venga presa in considerazione, dovrebbe essere considerata nel rispetto dei principi giuridici internazionali” e “a. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Asset russi per “prestito” a Kiev, Lagarde: ‘rispettare il diritto internazionale’