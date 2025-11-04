Assessore a vent’anni | Seguo la mia vocazione Ai ragazzi dico | imitatemi
Si chiama Alessandro Recchia, ha 20 anni e da maggio, dopo aver ricevuto l’incarico di assessore allo sport, commercio, politiche giovanili, Parco del Ticino dal sindaco Primo De Giuli, è il più giovane amministratore della Lombardia e fra i più giovani in Italia. È stato eletto come consigliere comunale della lista Liberamente Motta, una civica di area centrodestra. Alessandro, come si sente ad essere il più giovane assessore della Regione Lombardia? "È un miscuglio di emozioni difficili da descrivere. Sicuramente prevalgono la gratitudine verso chi mi ha dato fiducia e il senso del dovere nei confronti dei miei concittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
