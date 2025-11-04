Assegno d' inclusione Cnr e Cgil presentano l' indagine sui benefici

Mercoledì 5 novembre 2025, alle 17.30, presso la Sala della Scuola della Carità in via San Francesco 61, ci sarà la presentazione dell’indagine qualitativa su beneficiari e beneficiarie dell’Assegno di Inclusione in provincia di Padova nel 2024, in un’iniziativa in cui si discuterà di dati e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it