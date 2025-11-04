Assegni al nucleo familiare | come funzionano chi ne ha diritto e quanto spetta

Dallo scorso luglio sono scattati gli aggiornamenti per gli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF), prestazione che sostiene i nuclei con redditi medio-bassi. Come ogni anno, l’adeguamento tiene conto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi) calcolato dall’Istat. Per il periodo 2025-2026 la rivalutazione è stata pari a +0,8%, un incremento modesto, ma sufficiente a ricalibrare sia gli importi corrisposti ogni mese, sia le soglie di reddito necessarie per poterne beneficiare. Un adeguamento pensato per tenere conto dell’inflazione e garantire un sostegno stabile alle famiglie che non rientrano fra i destinatari dell’Assegno Unico, o di quei nuclei “dimenticati” dal sistema dei bonus. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

